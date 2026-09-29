وزیر نفت از بررسی ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌های ایران و جمهوری آذربایجان در حوزه انرژی خبر داد و گفت: موضوعات مطرح‌شده در این نشست برای دستیابی به نتیجه، در قالب کارگروه‌های مشترک دو کشور پیگیری خواهد شد.

بررسی توسعه همکاری‌های نفتی و گازی ایران و آذربایجان

بررسی توسعه همکاری‌های نفتی و گازی ایران و آذربایجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن پاک‌نژاد، امروز پس از سومین دیدار با شاهین مصطفی‌یف، معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان، درباره محور‌های این نشست گفت: بر اساس روابط دیرینه ایران و جمهوری آذربایجان و شکل‌گیری همکاری‌های سازنده در سال‌های گذشته، زمینه مناسبی برای توسعه این همکاری‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، فراهم شده است.

وی با بیان اینکه در این نشست تمرکز بیشتری بر همکاری‌های انرژی بین دو کشور صورت گرفت، افزود: با توجه به ظرفیت‌های بسیار مناسب موجود در جمهوری آذربایجان، درباره تجارت انرژی و دیگر زمینه‌های همکاری به‌طور مفصل بحث و تبادل‌نظر شد.

وزیر نفت گفت: مقرر شد این موارد در قالب کارگروه‌های معرفی‌شده از سوی دو طرف برای حصول نتیجه پیگیری شود.

دیدار وزیر نفت و معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان امروز در حالی انجام شد که دو طرف پیش از این نیز در ماه‌های مهر و بهمن ۱۴۰۳ در تهران دیدار کرده بودند و بر بررسی توسعه همکاری‌ها در حوزه انرژی در قالب کارگروه مشترک تأکید داشتند.

روابط انرژی ایران و جمهوری آذربایجان سابقه‌ای چندساله دارد و موقعیت جغرافیایی دو کشور در حاشیه دریای خزر، مجاورت با بازار‌های انرژی منطقه و دسترسی ایران به شبکه گسترده انتقال، از زمینه‌هایی است که می‌تواند بستر همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه در حوزه انرژی را فراهم کند.