با توجه به افزایش روزافزون مهاجرت به فولادشهر، حل مشکلات این شهر در حوزه‌های زیرساخت، حمل‌ونقل و توسعه شهری در اولویت استان قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ علیرضا قاری‌قرآن معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان در جلسه هم‌افزایی شرکت عمران شهر جدید فولادشهر و شهرداری فولادشهر گفت: توسعه متوازن شهر نیازمند همکاری و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های خدمات‌رسان است و مسائل مربوط به زیرساخت‌های شهری، خدمات عمومی و توسعه حمل‌ونقل باید با نگاه مشترک دنبال شود.

وی بر ضرورت برنامه‌ریزی برای پاسخگویی به نیاز‌های جمعیتی فولادشهر تأکید کرد و گفت: تکمیل زیرساخت‌ها، بهبود شبکه حمل‌ونقل و اجرای طرح‌های توسعه‌ای باید همزمان دنبال شود تا ظرفیت‌های شهر متناسب با رشد جمعیت و نیاز‌های شهروندان توسعه یابد.