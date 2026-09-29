۲ و نیم تن گوشت گوسفندی نذری در قالب ۲ هزار و ۵۰۰ بسته یک‌کیلویی، بین مددجویان و خانواده‌های کم‌برخوردار ساکن مناطق محروم استان گلستان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، محمدرضامحمد زمانی، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گلستان، گفت: این گوشت‌ها به همت مرکز نیکوکاری برنامه «سمت خدا» و با مشارکت خیران و همکاری کمیته امداد تهیه و برای توزیع در اختیار استان قرار گرفته است.

وی افزود: این طرح برای سومین سال متوالی در گلستان اجرا می‌شود و امسال ۲ و نیم تن گوشت قربانی به ارزش ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان به استان اختصاص یافته است.

زمانی گفت: بسته‌های گوشت با اولویت خانواده‌های دارای فرزند شیرخوار، ایتام، بیماران خاص و صعب‌العلاج و دیگر خانواده‌های نیازمند، با حفظ کرامت آنان، در استان توزیع می‌شود.