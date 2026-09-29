وی در اولین حرکت یک ضرب وزنه ۱۹۷ کیلوگرم را با موفقیت بالای سر برد. داوودی در دومین حرکت یک ضرب وزنه ۲۰۲ کیلوگرم را ثبت کرد. وی در سومین حرکت یک ضرب وزنه ۲۰۶ کیلوگرم را مهار کرد و در رده دوم قرار گرفت.

حرکت دوضرب

وی در اولین حرکت دوضرب وزنه ۲۴۲ کیلوگرم را مهار کرد. او در دومین حرکت وزنه ۲۶۰ کیلوگرم را بالای سر برد اما مورد موافقت اعضای هیئت ژوری قرار نگرفت و پس از اعتراض ایران بازبینی شد که مورد تأیید اعضای هیئت ژوری قرار گرفت. بدین ترتیب علی داودی موفق به کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی در دسته فوق سنگین شد. او از حرکت سوم انصراف داد.

همچنین علی داوودی رکورد مجموع آسیا را ۶ کیلوگرم شکست.