علی داوودی، ملیپوش وزنهبرداری ایران در دسته فوقسنگین، در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به نشان طلا دست یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی داوودی، نماینده ایران در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم وزنهبرداری بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، با ثبت رکورد ۲۰۶ کیلوگرم در یکضرب، ۲۶۰ کیلوگرم در دوضرب و مجموع ۴۶۶ کیلوگرم نشان طلا کسب کرد.
حرکت یکضرب
وی در اولین حرکت یک ضرب وزنه ۱۹۷ کیلوگرم را با موفقیت بالای سر برد. داوودی در دومین حرکت یک ضرب وزنه ۲۰۲ کیلوگرم را ثبت کرد. وی در سومین حرکت یک ضرب وزنه ۲۰۶ کیلوگرم را مهار کرد و در رده دوم قرار گرفت.
حرکت دوضرب
وی در اولین حرکت دوضرب وزنه ۲۴۲ کیلوگرم را مهار کرد. او در دومین حرکت وزنه ۲۶۰ کیلوگرم را بالای سر برد اما مورد موافقت اعضای هیئت ژوری قرار نگرفت و پس از اعتراض ایران بازبینی شد که مورد تأیید اعضای هیئت ژوری قرار گرفت. بدین ترتیب علی داودی موفق به کسب مدال طلای بازیهای آسیایی در دسته فوق سنگین شد. او از حرکت سوم انصراف داد.
همچنین علی داوودی رکورد مجموع آسیا را ۶ کیلوگرم شکست.