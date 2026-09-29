به دنبال حضور تاریخی مردم آذربایجان شرقی و تبریز در نمایش اقتدار جانفدایان فرمانده و مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا پیام قدردانی صادر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در این پیام آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم سلام و درود خدا بر شما و همت والایتان! شما همیشه در لحظه خطیر، رویارویی و کارزار با دشمنان را به صحنه فتح و پیروزی تبدیل می‌کنید. شما مردم مبعوث و غیرتمند در این برهه حساس تاریخ نقش تاریخی خود را به بهترین وجه ایفا کردید و حماسه‌ای ماندگار آفریدید و نشان دادید که سنگر‌های اصلی حراست و حمایت از ایران و نظام اسلامی شما هستید.

آنچه امروز به عیان دیده شد، اراده پولادین مردمی بود که نه تنها ارعاب و تهدید در ایشان اثر ندارد بلکه مقاوم‌تر و استوارتر از همیشه در مقابل تهدیدات ایستاده است.

امروز شما معادله ساختید و روایت تولید کردید. خداوند با دست حیدر کرار شما را ماجور فرماید ان شاء‌الله

عبدالرحیم نجفقلی‌زاده سرایی ـ مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا

سرتیپ دوم پاسدار اصغر عباسقلی‌زاده ـ فرمانده سپاه عاشورا