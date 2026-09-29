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نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه حزبالله صرفاً به افراد و چهرههای مشخص محدود نمیشود، گفت: حزبالله یک جریان فکری است؛ جریانی که با استبداد و استکبار مبارزه میکند و این تفکر همچنان در میان مردم، حتی در میان آوارگان، زنده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آزادیخواه نماینده مجلس در برنامه نبرد هرمز شبکه خبر با تأکید بر اینکه حزبالله صرفاً به افراد و چهرههای مشخص محدود نمیشود، گفت: حزبالله یک جریان فکری است؛ جریانی که با استبداد و استکبار مبارزه میکند و این تفکر همچنان در میان مردم، حتی در میان آوارگان، زنده است.
وی با اشاره به شهادت شماری از فرماندهان و رهبران مقاومت افزود: تصور دشمن این بود که با شهادت افرادی مانند شهید اسماعیل هنیه، شهید یحیی سنوار و شهید سیدحسن نصرالله، حماس و حزبالله پایان مییابد، اما این تصور محقق نشد.
آزادیخواه با اشاره به مقاومت مردم غزه اظهار کرد: با وجود شهادت دهها هزار نفر و تخریب گسترده در غزه، مردم از آرمانهای خود عقبنشینی نکردند و شکست را نپذیرفتند؛ بلکه روح مقاومت همچنان در میان مردم زنده است.
وی گفت: جبهه مقاومت جبههای است که شکست در آن معنا ندارد؛ چرا که آرمانهای این جبهه مبتنی بر باورهای الهی است و بر اساس وعده الهی، پیروزی مؤمنان محقق خواهد شد.
آزادیخواه گفت: قدرت ایران متکی بر اراده و حضور مردم است
نماینده مجلس با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهدای مقاومت گفت: حضور میلیونی مردم در شهرهای مختلف کشور نشاندهنده عمق پیوند مردم با آرمانهای انقلاب و مقاومت است.
وی افزود: اینکه میلیونها نفر با افکار و دیدگاههای مختلف در مراسم تشییع شهدا حضور پیدا میکنند، نشان میدهد سرمایه اجتماعی و مردمی جمهوری اسلامی ایران گسترده است.
آزادیخواه همچنین با اشاره به پویش «جانفدایان» گفت: شمار شرکتکنندگان در این پویش از ۳۲ میلیون نفر عبور کرده و این حضور نشاندهنده افزایش روحیه و آمادگی مردم است.
وی با اشاره به سفرهای خود به استانهای مختلف کشور اظهار کرد: در هرمزگان، خوزستان و کردستان شاهد روحیه بالای مردم و اعلام آمادگی آنان بودم. در مناطق ساحلی خلیج فارس نیز صیادان و ماهیگیران با حضور در مانورها آمادگی خود را نشان دادند.
تأکید آزادیخواه بر وحدت شیعه و سنی
آزادیخواه با تأکید بر نقش وحدت ملی در مقابله با تهدیدها گفت: جمهوری اسلامی ایران متکی به جمهور و حضور مردم است و امروز شیعه و سنی در اوج وحدت قرار دارند.
وی با اشاره به سفر خود به کردستان افزود: در دیدار با یکی از ائمه جمعه اهل سنت، بر پیوند عمیق مردم این منطقه با انقلاب و مقاومت تأکید شد و نمونههایی از این همدلی و همراهی در سراسر کشور وجود دارد.
آزادیخواه تصریح کرد: دشمن اگر بخواهد در برابر نیروهای مسلح ایران قرار بگیرد، در واقع باید در برابر ملت ایران قرار بگیرد و مقابله با ملتی که در صحنه حضور دارد، امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به مشارکت مردم در پویش «جانفدایان» گفت: این مشارکت نشان میدهد روحیه استکبارستیزی و مقاومت در خانوادههای ایرانی وجود دارد و به نسلهای مختلف منتقل شده است.
آزادیخواه در پایان گفت: نفرت و مخالفت مردم ایران با سیاستهای رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا، که در جریان جنگ اخیر تشدید شده است، میتواند بهعنوان یکی از ظرفیتهای مهم برای حفظ استقلال و آزادی کشور مورد توجه قرار گیرد.