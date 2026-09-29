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روابط عمومی شرکت هواپیمایی کاسپین اعلام کرد: در جریان برنامه عملیاتی پرواز استانبول-تهران، در پی بروز یک موضوع اداری در کشور ترکیه، بهرهبرداری عملیاتی از یک فروند از هواپیماهای بوئینگ این شرکت بهطور موقت با محدودیت مواجه شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ در بیانیه شرکت آمده است: بلافاصله، فرآیند پیگیری و هماهنگیها از سوی شرکت هواپیمایی کاسپین آغاز شد و با مشارکت واحدهای ذیربط، اقدامات حقوقی و اداری لازم در دستور کار قرار گرفت.
در بیانیه اشاره شده که هواپیمای توقیفشده کاسپین در ترکیه، امروز (سهشنبه) به کشور بازمیگردد.