به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ در بیانیه شرکت آمده است: بلافاصله، فرآیند پیگیری و هماهنگی‌ها از سوی شرکت هواپیمایی کاسپین آغاز شد و با مشارکت واحد‌های ذی‌ربط، اقدامات حقوقی و اداری لازم در دستور کار قرار گرفت.

در بیانیه اشاره شده که هواپیمای توقیف‌شده کاسپین در ترکیه، امروز (سه‌شنبه) به کشور بازمی‌گردد.