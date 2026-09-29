دویست‌ودوازدهمین شب از تجمعات خودجوش مردمی در مناطق مختلف استان برگزار شد و مردم با حضور در خیابان‌ها و میادین، بر ایستادگی و همراهی خود در برابر تهدید‌های دشمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، دویست‌ودوازدهمین شب از تجمعات خودجوش مردمی در مناطق مختلف استان برگزار شد.

در این تجمعات، مردم با حضور در خیابان‌ها و میادین، بر حفظ انسجام و ایستادگی در برابر تهدید‌های دشمن تأکید کردند.

حاضران در این تجمعات با سر دادن شعارهایی، حمایت خود از کشور و ایستادگی در برابر دشمن را اعلام کردند.

این تجمعات مردمی در حالی برگزار شد که مشارکت‌کنندگان بر تداوم حضور و ایستادگی خود تا پایان تهدید‌ها و برقراری ثبات و امنیت تأکید داشتند.