پویش ملی «من می‌نویسم» با معرفی ۹۸ دانش آموز منتخب و ۲۲ اثر برگزیده به کار خود خاتمه داد، در این پویش بیش از ۹ هزار دانش آموز برای کودکان میناب نوشتند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، پویش ملی ایثار «من می‌نویسم» با مشارکت ۹ هزار و ۱۳۴ دانش‌آموز در ۸۰۴ مدرسه شاهد سراسر کشور برگزار شد و دانش‌آموزان در قالب این طرح، ۳ هزار و ۳۶۴ اثر در حوزه‌های نویسندگی، پژوهش، رسانه و هنر تولید کردند که پس از طی مراحل داوری، ۲۲ اثر به‌عنوان آثار منتخب ملی معرفی و ۹۸ دانش‌آموز نیز به‌عنوان برگزیدگان سطح ملی انتخاب شدند.

این پویش با هدف تبدیل دانش‌آموزان از مخاطبان فرهنگ ایثار و شهادت به روایتگران و تولیدکنندگان محتوای فرهنگی طراحی شد و دانش‌آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم مدارس شاهد در جریان آن، علاوه بر آشنایی عمیق‌تر با زندگی و فداکاری شهدا، مهارت‌های پژوهش، نویسندگی، مصاحبه، طراحی و تولید محتوای رسانه‌ای را تجربه کردند.

محور اصلی پویش امسال شهدای مدرسه شجره طیبه بود.

فرآیند داوری آثار نیز در چند مرحله از سطح مدرسه آغاز و پس از بررسی در شهرستان و استان، به مرحله ملی رسید. آثار بر اساس معیار‌هایی مانند نوآوری، کیفیت نگارش، انسجام گروهی، محتوای فرهنگی و کیفیت فنی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

«من می‌نویسم» صرفاً یک رقابت دانش‌آموزی نیست، بلکه یک تجربه آموزشی، تربیتی و مهارتی است که تلاش می‌کند فرهنگ ایثار و شهادت را از یک مفهوم تاریخی به یک تجربه زنده و قابل لمس برای نسل جدید تبدیل کند و زمینه پرورش نسل جدیدی از نویسندگان، پژوهشگران و تولیدکنندگان محتوای فرهنگی را فراهم آورد.