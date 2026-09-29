به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ هدایت شهبازی اظهار کرد: در راستای برخورد با قاچاقچیان و عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر، ماموران مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان رامهرمز با همکاری یکدیگر و انجام اقدامات فنی و پلیسی، موفق به شناسایی یک محموله مواد مخدر شدند که در یک منزل روستایی اطراف نگهداری می‌شد.

وی افزود: ماموران پلیس پس از شناسایی سوداگران مرگ، با هماهنگی قضائی از مخفیگاه متهمان بازدید کردند که در بررسی به‌عمل‌آمده، این میزان موادمخدر کشف شد.

شهبازی با تاکید بر عزم راسخ پلیس در مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی با همکاری دستگاه قضائی و بهره‌گیری از توان اطلاعاتی و عملیاتی، با قاچاقچیان و سوداگران مرگ قاطعانه برخورد می‌کند.