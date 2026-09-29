شبکه مستند سیما با پخش مستند «جهت شناسایی» به واکاوی عملیات‌های دفاع مقدس می‌پردازد و شبکه سه سیما نیز مراحل آماده‌سازی و دوبله سریال جاسوسی «اسب‌های آرام» را به پایان رساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم مستند «جهت شناسایی» که به بررسی رشادت‌های رزمندگان اسلام در عملیات‌های والفجر ۸ و کربلای ۳ می‌پردازد، امشب ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه مستند پخش می‌شود.

این اثر بر پایه تحقیقات میدانی در مناطق عملیاتی فاو و جنوب کشور تولید شده و تکرار آن نیز روز بعد ساعت ۱۵ روی آنتن می رود.

در همین حال، واحد دوبلاژ اداره کل تأمین و رسانه بین‌الملل سیما، دوبله سریال درام و جاسوسی «اسب‌های آرام» محصول ۲۰۲۲ انگلستان و آمریکا را با مدیریت علیرضا باشکندی و همراهی ۲۷ گوینده به پایان رساند.

این سریال که با نگاهی انتقادی به رقابت‌های اطلاعاتی قدرت‌های جهانی می‌پردازد، پس از طی مراحل آماده‌سازی، در جدول پخش شبکه سه سیما قرار می‌گیرد.