پخش زنده
امروز: -
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهبهان با اشاره به پایش تصفیهخانه و سامانههای امحای پسماند عفونی بیمارستانهای بهبهان گفت: اخطاریههای مدتدار برای این مراکز مربوطه صادر شده است تا نسبت به رفع نواقص و بهبود عملکرد سیستمهای تصفیهخانه در مهلت تعیین شده اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی معماری اظهار کرد: وضعیت عملکرد تصفیهخانه و سامانههای امحای پسماند عفونی بیمارستانهای شهرستان بهبهان با هدف کنترل آلودگی و بررسی میزان انطباق با الزامات زیستمحیطی مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت.
وی افزود: بر اساس نتایج بازدیدها و گزارشهای میدانی کارشناسان، در برخی از سیستمهای تصفیهخانه بیمارستانی شهرستان نقص فنی و عملکرد نامناسب مشاهده شده است.
معماری بیان کرد: با توجه به اهمیت موضوع و ارتباط مستقیم آن با سلامت و بهداشت عمومی، رفع این نواقص با جدیت پیگیری خواهد شد.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهبهان ادامه داد: همچنین نظارتهای زیستمحیطی بر عملکرد تصفیهخانهها و واحدهای امحای پسماند عفونی بیمارستانهای شهرستان ادامه خواهد داشت.
معماری توضیح داد: عملکرد صحیح و مستمر تصفیهخانههای بیمارستانی از الزامات مهم در کنترل آلودگی منابع آب و خاک است و هرگونه نقص فنی یا اختلال در فرآیند تصفیه میتواند موجب افزایش آلایندههای موجود در پساب و ایجاد تهدید برای سلامت عمومی و محیط زیست شود.
وی خاطرنشان کرد: کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهبهان ضمن بررسی عملکرد تصفیهخانههای بیمارستانی و واحدهای امحای پسماندهای عفونی، از خروجی پسابهای بیمارستانی نمونهبرداری کردند و وضعیت تجهیزات امحای پسماند، سامانههای گندزدایی و فرآیند تصفیه پساب را مورد بررسی قرار دادند.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهبهان گفت: این پایش در راستای نظارت دورهای بر عملکرد مراکز درمانی و پیشگیری از ورود آلایندههای خطرناک به منابع آب و خاک انجام شد و وضعیت کیفی پساب خروجی و عملکرد تجهیزات تصفیه و امحای پسماندهای عفونی مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: سرویس و نگهداری منظم تجهیزات، رفع نواقص فنی و رعایت الزامات زیستمحیطی در تصفیه و امحای پسماندهای عفونی بیمارستانی مورد تأکید قرار گرفت.