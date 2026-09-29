با فوت کودک مسموم‌شده در حادثه مصرف قارچ سمی در کالپوش میامی، تعداد جان‌باختگان این حادثه به چهار نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سوم مهر ماه ، خانواده ای از اهالی کالپوش به جنگل‌های اطراف منطقه سفر کرده بود که بر اثر خوردن قارچ سمی پنج عضو این خانواده دچار مسمومیت شدند و برای ادامه درمان، خود را به یکی از بیمارستان های گنبد رساندند.

سه عضو این خانواده شامل محمد عجم، ابوالفضل فدایی و محمود فدایی بر اثر شدت مسمومیت جان باختند و یک کودک و یک زن نیز در بیمارستان تحت درمان قرار گرفتند.

بر اثر آخرین گزارش ها ، کودک این خانواده نیز جان خود را بر اثر شدت مسمومیت از دست داد .