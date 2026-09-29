با نزدیک‌شدن فصل کشت، مسئولان کشاورزی استان پای میز برنامه‌ریزی نشستند تا با تامین به‌موقع نهاده‌ها، هدایت سطح زیرکشت و تقویت کشت قراردادی، فصل تازه‌ای از تولید را در مزارع استان رقم بزنند.

پاییز، کشاورزی گلستان چگونه رقم می‌خورد؛ الگوی کشت و کشت قراردادی در دستور کار

پاییز، کشاورزی گلستان چگونه رقم می‌خورد؛ الگوی کشت و کشت قراردادی در دستور کار

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، جلسه الگوی کشت و کشت قراردادی محصولات کشاورزی امروز با حضور ابراهیم هزارجریبی رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان، علی اکبر مهقانی معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان. مجید محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان و مریم برزنونی مدیر مکانیزاسیون جهاد کشاورزی گلستان برگزار شد.