دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: دستگاه قضایی در کنار دولت برای حمایت از تولید، اشتغال و رفع موانع اقتصادی ایستاده است و از مدیران شجاع و جهادی حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، همتی‌فر در جلسه شورای اداری تربت‌حیدریه با قدردانی از اتحاد و انسجام موجود میان مسئولان شهرستان گفت : یکی از مهم‌ترین اصول مورد تأکید مقام معظم رهبری، اتحاد و انسجام است و خوشبختانه این هماهنگی میان ارکان حاکمیت در شهرستان وجود دارد.

او با بیان اینکه دستگاه قضایی خود را در کنار دولت برای حل مشکلات مردم و حمایت از برنامه‌های اقتصادی می‌داند، افزود: سیاست دستگاه قضایی، کمک و پشتیبانی از دولت در مسیر خدمت‌رسانی است و در کنار آن، وظیفه نظارت و حمایت قانونی نیز دنبال خواهد شد.

دادستان خراسان رضوی با اشاره به فعالیت ستاد اقتصاد مقاومتی در مرکز استان و کمیسیون‌های مرتبط در شهرستان‌ها گفت: این ظرفیت‌ها فرصت مناسبی برای حمایت از تولید و اشتغال هستند و باید از تمام ظرفیت‌های موجود برای تقویت تولید و ایجاد اشتغال استفاده شود.

همتی‌فر افزود: در شرایطی که فشار‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی اجتماعی شود، همه دستگاه‌ها باید دست به دست هم دهند تا با حمایت از تولید و اشتغال، بخشی از مشکلات اقتصادی مردم کاهش یابد.

وی همچنین از حمایت دستگاه قضایی از مدیران شجاع و جهادی خبر داد و گفت: در چارچوب شورا‌های نظارتی و شورای تأمین، حمایت لازم از مدیرانی که در مسیر خدمت به مردم و حل مشکلات اقتصادی حرکت می‌کنند، انجام خواهد شد.

پیشگیری از جرم، اولویت دستگاه قضایی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، پیشگیری از وقوع جرم را از اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد: پیشگیری موضوعی نیست که تنها بر عهده دستگاه قضایی باشد و همه دستگاه‌ها باید در این زمینه نقش خود را ایفا کنند.

همتی‌فر با اشاره به دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی موجود در جامعه گفت: دستگاه‌های فرهنگی و اعضای شورای تأمین باید در این حوزه فعال‌تر وارد میدان شوند و اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.