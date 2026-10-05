به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت: ۴۰ میلیارد ریال اعتبار علاوه بر تسهیلات و کمک‌های بلاعوض برای حمایت از مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی شهرستان خدابنده اختصاص یافت.

سیدمحمد موسوی افزود: ۷۵ درصد از واحدهای مسکونی روستایی شهرستان خدابنده از طریق پرداخت تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و طرح‌های مرتبط با مسکن محرومان مقاوم‌سازی شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت: طرح هادی در ۸۰ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان، معادل ۱۴۶ روستا اجرا شده که این اقدامات شامل زیرسازی، آسفالت، جدول‌گذاری و پیاده‌روسازی بوده است.

وی اضافه کرد: در حوزه ایمن‌سازی روستاها نیز، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی ۲۸ روستا در برابر خطر سیلاب و ریزش خاک انجام شده است.

به گفته موسوی یکی دیگر از اقدامات شاخص بنیاد مسکن شهرستان، تهیه نقشه تفکیکی برای ۱۱۷ روستای بالای ۲۰ خانوار و تمامی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت شهرستان با هدف صدور اسناد مالکیت بوده که در نتیجه آن، تاکنون ۱۸ هزار و ۵۸۶ جلد سند مالکیت با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک صادر و به مالکان تحویل شده است.

وی با تأکید بر اهمیت تعامل و همکاری برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم، افزود: با ساماندهی فرآیند تأمین و مصرف قیر، تلاش می‌شود سهم بیشتری از آسفالت به معابر روستایی اختصاص یابد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح «خانه امید» ویژه دهک‌های درآمدی یک تا چهار خبر داد و گفت: با تأمین زمین، زمینه ساخت مسکن مناسب برای خانوارهای کم‌برخوردار فراهم خواهد شد.