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همایش مبلغان مجاهد با هدف بازخوانی نقش حوزههای علمیه در دوران دفاع مقدس و تجلیل از ایثارگران این عرصه برگزار شد و در این نشست بر حضور گسترده طلاب و روحانیون در جبهههای حق علیه باطل تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون فرهنگی، تبلیغی و رسانههای نوین دفتر تبلیغات اسلامی در همایش مبلغان مجاهد که در سالن همایشهای غدیر برگزار شد، هدف از برگزاری این برنامه را گرامیداشت یاد و خاطره شهدای روحانی و بازخوانی کارنامه حوزههای علمیه در دوران جهاد و شهادت عنوان کرد و گفت: انتقال ارزشها و تجربههای مبلغان دوران دفاع مقدس به نسل جدید طلاب خواهر و برادر از اهداف مهم این برنامه است.
حجتالاسلام روستاآزاد افزود: تجلیل از جانبازان، آزادگان و خانوادههای معظم شهدای جامعه حوزوی و بهرهگیری از تجربیات آنان در مدارس علمیه، از برنامههایی است که باید استمرار داشته باشد تا نسل جدید با مجاهدتها و ایثارگریهای مبلغان دوران دفاع مقدس بیشتر آشنا شود.
وی با اشاره به اسناد موجود درباره حضور طلاب در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: حدود ۱۵ هزار طلبه و روحانی در جبهههای حق علیه باطل حضور یافتند که با توجه به جمعیت حوزههای علمیه در آن دوران، رقم قابل توجهی است.
روستاآزاد ادامه داد: جامعه حوزوی در دوران دفاع مقدس حدود چهار هزار شهید، چهار هزار جانباز و ۹۰۰ آزاده تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.
وی خاطرنشان کرد: از مجموع ۱۵ هزار طلبه رزمنده، حدود هفت هزار و ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم از طریق دفتر تبلیغات اسلامی به جبههها اعزام شدند و پروندههای تبلیغی و رزمی این افراد همچنان در دفتر تبلیغات اسلامی موجود است.
معاون فرهنگی، تبلیغی و رسانههای نوین دفتر تبلیغات اسلامی همچنین از رونمایی دو اثر در این همایش خبر داد و گفت: کتاب مبلغان مجاهد حاصل سه تا چهار سال فعالیت پژوهشی و گفتوگو با حدود ۵۰ نفر از مسئولان وقت اعزام و مبلغان دوران دفاع مقدس است که موضوعاتی از جمله شیوه اعزام مبلغان، سرکشی به خانواده شهدا و فعالیتهای پشتیبانی علمی و محتوایی دفتر تبلیغات اسلامی را بررسی کرده است.
وی افزود: دومین اثر نیز با محوریت شهید سیدحسن نصرالله و بر اساس مصاحبهها، نامهها و گفتوگوهای اختصاصی با این شهید تهیه شده و فعالیتهای شبکه الاهواز را بررسی میکند.
همایش مبلغان مجاهد با هدف پاسداشت نقش روحانیون و مبلغان در دوران دفاع مقدس و انتقال تجربههای این قشر به نسل جدید حوزههای علمیه برگزار شد.