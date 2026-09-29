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رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر ضرورت ماندگاری تاریخی و جهانی حادثه میناب، به برگزاری سالانه همایش بینالمللی این حادثه و تبیین ابعاد آن از طریق ظرفیتهای رسانهای، فرهنگی و آموزشی تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سیداحمد موسوی در سومین پویش ملی ایثار گفت: با برگزاری همایش بینالمللی میناب بهصورت سالانه و استفاده از ظرفیتهای رسانه، هنر، آموزش و دستگاه دیپلماسی، باید ابعاد مختلف این حادثه برای افکار عمومی جهان تبیین کرد.
موسوی، تقویت همبستگی ملی و انسجام نهادی را از مهمترین دستاوردهای مورد انتظار از حادثه میناب دانست و تأکید کرد: برنامههای فرهنگی باید از برگزاری صرف همایش فراتر رفته و به دستاوردهای ماندگار در جامعه منجر شوند.
معاون رئیسجمهور با تأکید بر اهمیت نقش آموزش و پرورش در ماندگاری پیام شهدای میناب، خطاب به فرهنگیان و دانشآموزان گفت: باید مسیر از دانش به دانایی، از دانایی به خرد و از خرد به رفتار و فرهنگ، تبیین شود تا دانشآموزان و دانشجویان بتوانند از دانشی که در اختیار دارند، برای ترویج فرهنگ شهادت و تبدیل آن به رفتار ماندگار در زندگی روزمره استفاده کنند.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خطاب به فرهنگیان و دانشآموزان گفت: از دانشآموزان درباره چگونگی پیمودن این مسیر و تبدیل دانش به رفتار و فرهنگ، ایدهها و دیدگاههای خود را ارائه کنند تا این مفاهیم از سطح آموزش و مراسم فراتر رفته و در زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه نمود پیدا کند.
وی با تأکید بر نقش آموزش و پرورش، دانشآموزان و دانشجویان را به مطالعه، کسب دانش و حرکت از «دانش به دانایی، از دانایی به خرد و از خرد به رفتار» فراخواند و گفت: نسل آینده باید با تکیه بر علم و فناوری، مسیر پیشرفت و آبادانی کشور را دنبال کند.
موسوی با اشاره به پیشینه علمی ایران اظهار کرد: کشورمان در دورههای تاریخی، از جمله دوره ساسانی، در عرصههایی همچون پزشکی، فلسفه، مهندسی و نجوم جایگاه علمی مهمی داشته است و باید برای بازگشت به جایگاه برجسته علمی در آینده تلاش کرد.
رئیس بنیاد شهید در پایان تأکید کرد: دانشآموزان باید بیشتر بخوانند، بیشتر بدانند و تلاش کنند تا به مرز دانایی برسند و در رشد و آبادانی کشور نقشآفرینی کنند؛ چراکه این مهم، خواسته شهدای میناب است.