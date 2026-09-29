به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، حمزه رستم پور با اشاره به نقش پررنگ بخش خصوصی در اجرای طرح‌های شیلاتی تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در بخش شیلات، آورده بخش خصوصی است که از ابتدای سال تاکنون بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد تومان این سرمایه گذاری‌ها به بهره برداری رسیده است.

رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به تولید یک میلیون و ۵۶۶ هزار تن محصولات شیلاتی در سال ۱۴۰۴ تأکید کرد: در شرایط جنگی نیز چرخه تولید و صید متوقف نشد و بخش شیلات در تأمین امنیت غذایی کشور نقش‌آفرینی کرد.

رستم‌پور در ابتدای سخنان خود در همایش «میراث ایثار و پایداری شیلات ایران»، از ایثارگران و صیادان جنوب کشور که در این شرایط به فعالیت خود ادامه دادند، تجلیل کرد و گفت: در جریان جنگ، مراکز تکثیر میگو در جنوب کشور با وجود حملات دشمن به فعالیت خود ادامه دادند و تولید میگو، صید و صادرات محصولات شیلاتی متوقف نشد.

رستم‌پور افزود: نهم اسفند و همزمان با آغاز جنگ، فصل تکثیر میگو در مراکز جنوبی کشور آغاز شده بود و با وجود حمله به برخی مراکز تکثیر، عملیات تکثیر با همکاری تولیدکنندگان ادامه یافت.

وی گفت: اکنون محصول حاصل از آن دوره در حال برداشت و عرضه به بازار است و حتی بخشی از تولیدکنندگان میگو در بازار‌های خارجی، از جمله روسیه، محصولات خود را عرضه می‌کنند.

رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به فعالیت مستمر صیادان در دوران جنگ اظهار داشت: فعالیت صیادی حتی برای یک لحظه متوقف نشد و صیادان در ایام جنگ به دریا رفتند و در برخی حوزه‌ها، میزان صید نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافت.

رستم‌پور افزود: در فصل مونسون معمولاً صید در آب‌های دور به دلیل شرایط نامساعد جوی اقیانوس متوقف می‌شود، اما امسال صیادان با توجه به شرایط امنیت غذایی کشور، فعالیت خود را ادامه دادند.

وی گفت: استمرار فعالیت صیادان موجب شد در چهار ماه نخست امسال، برای تأمین نیاز کارخانه‌های فرآوری، واردات ماهی به کشور انجام نشود.

تولید ۷۳۳ هزار تن محصول آبزی‌پروری

رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به آمار تولید شیلات کشور گفت: در سال ۱۴۰۴، مجموع تولیدات شیلاتی کشور به یک میلیون و ۵۶۶ هزار تن رسید که ۷۳۳ هزار تن آن مربوط به آبزی‌پروری و ۸۳۳ هزار تن مربوط به صید و صیادی بوده است.

رستم‌پور همچنین از افزایش تولید میگو خبر داد و افزود: سال گذشته ۶۲ هزار تن میگو تولید شد که بیش از ۷۰ درصد آن به کشور‌های مختلف صادر شد.

وی ادامه داد: امسال نیز تاکنون بیش از ۱۰ هزار تن میگو برداشت شده و در حدود ۱۳ هزار هکتار از اراضی و سایت‌های پرورش میگو در مناطق قشم، سیریک، جاسک و دیگر مناطق جنوبی کشور، تولید و برداشت میگو در حال انجام است.

صادرات ۸۰۰ میلیون دلاری محصولات شیلاتی

رئیس سازمان شیلات ایران همچنین ارزش صادرات محصولات شیلاتی کشور در سال گذشته را حدود ۸۰۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: ادامه تولید، صید و صادرات محصولات شیلاتی در شرایط مختلف، نشان‌دهنده نقش این بخش در تأمین امنیت غذایی و اقتصاد کشور است.

رستم‌پور با تأکید بر نقش صیادان و آبزی‌پروران در تأمین امنیت غذایی افزود: همان‌گونه که نیرو‌های نظامی کشور برای دفاع از ایران جان خود را در طبق اخلاص می‌گذارند، صیادان و آبزی‌پروران نیز با استمرار تولید، صید و فعالیت اقتصادی، در تأمین امنیت غذایی کشور نقش‌آفرینی می‌کنند.