سازمان ملی استاندارد ایران برنامه راه‌اندازی سامانه‌ای جامع و هوشمند را در دستور کار قرار داد تا خدمات پراکنده این حوزه را یکپارچه کند و کیفیت ارائه خدمات به مردم را ارتقا دهد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ در حالی که سازمان‌های خدماتی کشور روز به روز به سمت دیجیتالی شدن و ارائه خدمات غیرحضوری حرکت می‌کنند، سازمان ملی استاندارد ایران نیز گام‌های در این مسیر برداشته است. این سازمان با درک نیاز روزافزون مخاطبان به خدمات سریع، شفاف و یکپارچه، ایجاد سامانه‌ای جامع و هوشمند را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

طی سال‌های اخیر، سامانه‌های متعددی در سازمان ملی استاندارد ایجاد شده و با این حال، پراکندگی این سامانه‌ها و عدم ارتباط یکپارچه میان آنها، گاه مراجعه‌کنندگان را با پیچیدگی‌هایی مواجه می‌سازد. ایجاد یک سامانه جامع می‌تواند زمینه ارائه خدمات را به‌صورت یکپارچه، جامع‌تر و با کیفیت مطلوب‌تر فراهم کند و تجربه کاربری بهتری را برای شهروندان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی رقم بزند.

فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در این باره می‌گوید: سامانه‌های مختلفی که در سازمان ایجاد شده، خدمات متنوعی را به مردم و مخاطبان ارائه می‌کنند اما ایجاد یک سامانه جامع می‌تواند زمینه ارائه خدمات را به‌صورت یکپارچه، جامع‌تر و با کیفیت مطلوب‌تر فراهم کند.

در طراحی و پیاده‌سازی این سامانه، توجه به اولویت‌های کاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف آن است که خدمات اصلی و پرمخاطب، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسند تا مردم هرچه سریع‌تر از مزایای این تحول بهره‌مند شوند. این رویکرد نشان‌دهنده نگاه عمل‌گرایانه سازمان به نیاز‌های واقعی مخاطبان است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه با اشاره به اهمیت اولویت‌بندی در این مسیر تصریح کرد: در طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ها باید اولویت‌های کاری مورد توجه قرار گیرد تا خدمات اصلی و پرمخاطب، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسند.

این رویکرد نشان‌دهنده نگاه عمل‌گرایانه سازمان به نیاز‌های واقعی مخاطبان است؛ هدف آن است که مردم هرچه سریع‌تر از مزایای این تحول بهره‌مند شوند.

اما در کنار توسعه خدمات دیجیتال، توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم صرفه‌جویی در منابع، از دیگر محور‌های مهم این برنامه است.

انصاری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در این باره می‌گوید: لازم است برنامه‌ریزی‌ها و تدابیر به‌گونه‌ای انجام شود که بیشترین صرفه‌جویی، به‌ویژه در زمینه مصرف برق، آب و گاز، صورت گیرد.

این رویکرد نشان می‌دهد که توسعه فناوری در سازمان ملی استاندارد نه‌تنها در خدمت بهبود خدمات، بلکه در راستای مدیریت بهینه منابع ملی نیز قرار دارد.

در مجموع، راه‌اندازی سامانه جامع و هوشمند سازمان ملی استاندارد ایران را می‌توان گامی راهبردی در مسیر تحول دیجیتال و ارتقای کیفیت خدمات عمومی دانست. این طرح با یکپارچه‌سازی خدمات پراکنده، ضمن تسهیل دسترسی مردم و فعالان اقتصادی، زمینه‌ساز شفافیت بیشتر، کاهش هزینه‌ها و مدیریت بهینه منابع خواهد بود. اولویت‌بندی خدمات پرمخاطب و توجه هم‌زمان به صرفه‌جویی در مصرف انرژی، نشان‌دهنده نگاهی جامع و آینده‌نگر به نیاز‌های کشور است.

آنچه این طرح را از اقدامات صرفاً فنی متمایز می‌کند، نگاه راهبردی در آن است؛ نگاهی که توسعه فناوری را نه به‌عنوان هدفی مستقل، بلکه به‌عنوان ابزاری در خدمت مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می‌بیند.

تجمیع سامانه‌های پراکنده در یک بستر یکپارچه، نه‌تنها تجربه کاربری را بهبود می‌بخشد، بلکه امکان نظارت دقیق‌تر، پاسخ‌گویی سریع‌تر و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را نیز برای سازمان فراهم می‌آورد.

این تحول می‌تواند گام مهمی در جهت کاهش بروکراسی اداری و کوتاه‌شدن مسیر دریافت خدمات برای شهروندان باشد.

از سوی دیگر، توجه هم‌زمان به صرفه‌جویی در مصرف برق، آب و گاز در جریان این برنامه‌ریزی‌ها، نشان می‌دهد که تحول دیجیتال در سازمان ملی استاندارد در چارچوب مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مدیریت بهینه منابع ملی تعریف شده است. این رویکرد، هم‌سو با سیاست‌های کلان کشور در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی و پایداری اقتصادی است و می‌تواند الگویی برای سایر دستگاه‌های اجرایی باشد.

بی‌تردید، موفقیت این طرح مستلزم تداوم عزم و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف سازمان، برنامه‌ریزی دقیق در مراحل اجرا و بهره‌برداری، و بازخوردگیری مستمر از مخاطبان است.

با بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های سامانه هوشمند و توسعه تدریجی خدمات آن، می‌توان انتظار داشت که سازمان ملی استاندارد ایران به یکی از پیشگامان ارائه خدمات دیجیتال یکپارچه در کشور تبدیل شود و گامی مؤثر در جهت رضایت بیشتر مخاطبان، ارتقای کیفیت و توسعه پایدار بردارد.

گزارش مکتوب از زهره پرورش؛ خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما