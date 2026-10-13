مصرف انرژی روشنایی معابر زنجان با تعویض لامپ‌های پرمصرف از معابر و جایگزینی آن با لامپ‌های ال‌ای دی ۶۰ درصد کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر امور برق اشراق شهرستان زنجان گفت: با پاکسازی لامپ‌های پرمصرف از معابر و جایگزینی آن با لامپ‌های ال‌ای دی، میزان مصرف انرژی روشنایی معابر زنجان ۶۰ درصد کاهش می‌یابد.

طیب نیکخواه از آغاز اجرای طرح بهسازی روشنایی معابر امور برق اشراق زنجان خبر داد و افزود: این طرح با هفت اکیپ ۲۴ نفره اجرا می‌شود.

وی یادآور شد: در این حوزه هزار و ۵۰۰ شعله لامپ در مرحله تعویض و در دست جایگزینی است .

نیکخواه با بیان اینکه طرح بهسازی روشنایی معابر امور برق اشراق با همکاری امور نگهداشت و تعمیرات شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان اجرا می‌شود، تصریح کرد: عملیات گسترده اصلاح و بهینه‌سازی شبکه در امور برق اشراق، گامی عملی در مسیر پدافند غیرعامل است.