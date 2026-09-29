علی امیریان در دهمین روز بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا با درخشش در ماده دوی ۸۰۰ متر، به نشان نقره دست یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، علی امیریان در دهمین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا موفق به کسب نشان نقره در ماده دوی ۸۰۰ متر شد.

امیریان در فینال دوی ۸۰۰ متر با حریفانش رقابت کرد و با ثبت زمان ۱:۴۵.۱۰ دقیقه به مقام نایب قهرمانی رسید و صاحب مدال نقره شد.

تیم ملی دوومیدانی ایران با ۱۱ نماینده در این دوره از بازی‌های آسیایی حضور دارد.

حسن تفتیان، محمدرضا طیبی، علی امیریان، حسن عجمی، حسین نوری، بنیامین یوسفی و صادق صمیمی در بخش مردان و ریحانه مبینی، زهرا زارعی، فاطمه محیطی‌زاده و مریم کاظمی در بخش بانوان ترکیب ۱۱ نفره تیم ملی دوومیدانی ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا را تشکیل می‌دهند.

مدال نقره امیریان شانزدهمین مدال نقره و سی و هفتمین مدال کاروان به حساب می‌آید.