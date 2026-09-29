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امروز همه رنگها و سلیقهها و قشرها به میدان آمدند تا بگویند آذربایجان و تبریز قهرمان جافدای ایران بود، هست و خواهد بود و این داستانی دنبالهدار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، قشرهای مختلف مردم در صفوف منظم با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسراییل، هیهات من الذله، آذربایجان بیرکلام انتقام انتقام، نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا، ما همه سرباز توییم خامنهای گوش به فرمان توییم خامنهای بر ضرورت مقابله همه جانبه با استکبار جهانی به سرکردگی رژیم تروریستی آمریکا تاکید کردند.