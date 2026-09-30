پخش زنده
امروز: -
پوستر اختتامیه کنگره ملی شاعران ایلات و عشایر ایران، فردا شهر فسا رونمایی و از شاعران برگزیده ایلات و عشایر تقدیر می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پوستر اختتامیه کنگره ملی شاعران ایلات و عشایر ایران، فردا پنجشنبه ۹ مهر در شهر فسا رونمایی میشود. این مراسم با حضور ۱۵۰ نفر از شاعران ایلات و عشایر از مناطق مختلف کشور در سالن سینمای یاس برگزار میشود.
پوستر اختتامیه کنگره ملی شاعران ایلات و عشایر ایران، روز پنجشنبه ۹ مهرماه در شهر فسا رونمایی میشود. این مراسم با حضور ۱۵۰ نفر از شاعران ایلات و عشایر از مناطق مختلف کشور در سالن سینمای یاس برگزار میشود.
مریم جمالزاده، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فسا، اعلام کرد : در این مراسم از پوستر اختتامیه کنگره ملی شاعران ایلات و عشایر ایران رونمایی میشود.
وی افزود : این رویداد با اجرای برنامههای شعرخوانی برگزار میشود و در آن از ۱۵ اثر برگزیده شاعران منتخب ایلات و عشایر ایران تجلیل میشود.
همچنین، رونمایی از دو عنوان کتاب، برگزاری کارگاه آموزشی و شعرخوانی، از دیگر برنامههای جانبی این مراسم است که از سوی برگزارکنندگان اجرا میشود.