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مراسم گرامیداشت شهید «محمدمهدی رضایی صدرآبادی» با حضور نماینده ولیفقیه در استان یزد، استاندار یزد و جمعی از قشرهای مختلف مردم در مسجد حظیره یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، مراسم گرامیداشت شهید «محمدمهدی رضایی صدرآبادی» با حضور نماینده ولیفقیه در استان یزد، استاندار یزد و جمعی از قشرهای مختلف مردم در مسجد حظیره یزد برگزار شد. در این مراسم یاد و خاطره شهید محمد مهدی رضایی صدرآبادی گرامی داشته شد و سخنران مراسم با تشریح ابعاد شخصیتی، اخلاقی و زندگی شرافتمندانه این شهید، از خدمات و مجاهدتهای وی در مسیر خدمت به زائران و اهلبیت (ع) تجلیل کرد.
وی با اشاره به حضور شهید محمد مهدی رضایی صدرآبادی به عنوان خادم افتخاری امام رضا (ع) و خدمت به زائران اربعین در مسیر کربلا، گفت: این شهید والامقام در عرصه خدمت به مردم و زائران، روحیهای مخلصانه و مسئولانه داشت.
سخنران این مراسم همچنین مردم را سرمایه اصلی کشور دانست و افزود: مردم مبعوث شده ایران اسلامی، مایه عزت، سربلندی جهان اسلام و تشیع هستند.
شهید محمدمهدی رضایی صدرآبادی در جریان جنگ رمضان بر اثر اصابت موشک و برخورد ترکش به ناحیه سر، بهشدت مجروح شد و پس از تحمل چند روز جراحات ناشی از این حادثه، روز یکشنبه پنجم مهرماه به جمع همرزمان شهیدش پیوست.