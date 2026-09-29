به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، مراسم گرامیداشت شهید «محمدمهدی رضایی صدرآبادی» با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان یزد، استاندار یزد و جمعی از قشر‌های مختلف مردم در مسجد حظیره یزد برگزار شد. در این مراسم یاد و خاطره شهید محمد مهدی رضایی صدرآبادی گرامی داشته شد و سخنران مراسم با تشریح ابعاد شخصیتی، اخلاقی و زندگی شرافتمندانه این شهید، از خدمات و مجاهدت‌های وی در مسیر خدمت به زائران و اهل‌بیت (ع) تجلیل کرد.

وی با اشاره به حضور شهید محمد مهدی رضایی صدرآبادی به عنوان خادم افتخاری امام رضا (ع) و خدمت به زائران اربعین در مسیر کربلا، گفت: این شهید والامقام در عرصه خدمت به مردم و زائران، روحیه‌ای مخلصانه و مسئولانه داشت.

سخنران این مراسم همچنین مردم را سرمایه اصلی کشور دانست و افزود: مردم مبعوث شده ایران اسلامی، مایه عزت، سربلندی جهان اسلام و تشیع هستند.

شهید محمدمهدی رضایی صدرآبادی در جریان جنگ رمضان بر اثر اصابت موشک و برخورد ترکش به ناحیه سر، به‌شدت مجروح شد و پس از تحمل چند روز جراحات ناشی از این حادثه، روز یکشنبه پنجم مهرماه به جمع همرزمان شهیدش پیوست.