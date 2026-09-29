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رییس مرکز بهداشت خوزستان با بیان اینکه واکسن آنفلوآنزا هنوز وارد نشده است، از نیاز استان به ۴۶ هزار واحد از این واکسن برای گروههای پرخطر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی اظهار کرد: واکسن آنفلوآنزا تاکنون که در هفته اول مهرماه قرار داریم، وارد خوزستان نشده است، اما به محض ورود محموله، واکسن برای گروههای پرخطر و همچنین کادر بهداشت و درمان که با بیماران در ارتباط هستند، تزریق میشود.
وی با اشاره به این که در استان خوزستان ۴۶ هزار دز واکسن آنفلوآنزا برای گروههای پرخطر، شامل مادران باردار و بیماران خاص، نیاز است، افزود: دیگر افراد باید واکسن را از طریق داروخانهها و بخش خصوصی تأمین کنند.
شریفی با بیان اینکه اثرگذاری واکسن آنفلوآنزا دو هفته پس از تزریق خواهد بود، گفت: واکسن برای برخی از گروهها مانند مادران باردار بیش از ۹۰ درصد از ابتلا به آنفلوآنزا پیشگیری میکند، اما در کنار واکسیناسیون باید خودمراقبتی نیز انجام شود.
وی ادامه داد: پیشگیری، خودمراقبتی و ارتقای سواد سلامت از همه چیز مهمتر است و گروههای پرخطر باید این نکات را مدنظر قرار دهند؛ ارتباط کمتر با افراد دارای علامت و بیمار، استفاده بیماران از ماسک و پرهیز از حضور در تجمعات از جمله این موارد است.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان اضافه کرد: همچنین رعایت نکات بهداشتی، شستوشوی دستها با آب و صابون یا استفاده از ضدعفونیکننده دستها توصیه میشود.