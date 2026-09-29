به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی اظهار کرد: واکسن آنفلوآنزا تاکنون که در هفته اول مهرماه قرار داریم، وارد خوزستان نشده است، اما به محض ورود محموله، واکسن برای گروه‌های پرخطر و همچنین کادر بهداشت و درمان که با بیماران در ارتباط هستند، تزریق می‌شود.

وی با اشاره به این که در استان خوزستان ۴۶ هزار دز واکسن آنفلوآنزا برای گروه‌های پرخطر، شامل مادران باردار و بیماران خاص، نیاز است، افزود: دیگر افراد باید واکسن را از طریق داروخانه‌ها و بخش خصوصی تأمین کنند.

شریفی با بیان اینکه اثرگذاری واکسن آنفلوآنزا دو هفته پس از تزریق خواهد بود، گفت: واکسن برای برخی از گروه‌ها مانند مادران باردار بیش از ۹۰ درصد از ابتلا به آنفلوآنزا پیشگیری می‌کند، اما در کنار واکسیناسیون باید خودمراقبتی نیز انجام شود.

وی ادامه داد: پیشگیری، خودمراقبتی و ارتقای سواد سلامت از همه چیز مهم‌تر است و گروه‌های پرخطر باید این نکات را مدنظر قرار دهند؛ ارتباط کمتر با افراد دارای علامت و بیمار، استفاده بیماران از ماسک و پرهیز از حضور در تجمعات از جمله این موارد است.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان اضافه کرد: همچنین رعایت نکات بهداشتی، شست‌وشوی دست‌ها با آب و صابون یا استفاده از ضدعفونی‌کننده دست‌ها توصیه می‌شود.