هشدار به شهروندان فیروزکوه؛ پرهیز از تردد در مجاورت رودخانهها
رئیس ستاد مدیریت بحران فیروزکوه در ارزیابی وضعیت پس از بارشهای اخیر، ضمن اعلام اینکه خسارات وارده به روستاهای شهرستان بسیار محدود و عمدتاً مربوط به بخش کشاورزی بوده است، بر رعایت نکات ایمنی و هشداری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، فرماندار فیروزکوه با صدور هشدار جدی به شهروندان و بهویژه عشایر منطقه، خواستار پرهیز از تردد در مجاورت رودخانهها و خودداری از برپایی کمپ و اتراق در مسیرهای احتمالی سیلاب شد.
ابوالفضل زمانی نژاد با نگاهی به آینده و پیشگیری از تکرار چنین حوادثی، بر لزوم اجرای قدرتمند و با اعتبار طرحهای آبخیزداری در شهرستان تأکید کرد.
وی افزود: بررسی و اجرای دقیق این طرحها در ۱۷ حوزه استراتژیک شهرستان، کلید اصلی مهار سیلابها و جلوگیری از ورود خسارت به مزارع و منازل در سالهای آتی خواهد بود.