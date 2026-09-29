رئیس ستاد مدیریت بحران فیروزکوه در ارزیابی وضعیت پس از بارش‌های اخیر، ضمن اعلام اینکه خسارات وارده به روستاهای شهرستان بسیار محدود و عمدتاً مربوط به بخش کشاورزی بوده است، بر رعایت نکات ایمنی و هشداری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، فرماندار فیروزکوه با صدور هشدار جدی به شهروندان و به‌ویژه عشایر منطقه، خواستار پرهیز از تردد در مجاورت رودخانه‌ها و خودداری از برپایی کمپ‌ و اتراق در مسیرهای احتمالی سیلاب شد.

ابوالفضل زمانی نژاد با نگاهی به آینده و پیشگیری از تکرار چنین حوادثی، بر لزوم اجرای قدرتمند و با اعتبار طرح‌های آبخیزداری در شهرستان تأکید کرد.

وی افزود: بررسی و اجرای دقیق این طرح‌ها در ۱۷ حوزه استراتژیک شهرستان، کلید اصلی مهار سیلاب‌ها و جلوگیری از ورود خسارت به مزارع و منازل در سال‌های آتی خواهد بود.