به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا غریب‌رضا، دبیر علمی هشتمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با اشاره به استقبال جامعه علمی و تخصصی از این رویداد، اعلام کرد: در مجموع ۲۴۱ مقاله علمی به دبیرخانه واصل شده است که این میزان مشارکت، نشان‌دهنده توجه پژوهشگران به چالش‌های حوزه آب و خاک است.

او هدف از طراحی برنامه‌های علمی این رویداد را ارائه یافته‌های پژوهشی، انتقال تجارب موفق و ایجاد بستری برای گفت‌وگوی مستقیم میان صاحب‌نظران، پژوهشگران و مدیران اجرایی دانست و تأکید کرد: تلاش شده است تمامی محور‌های کنفرانس منطبق بر مسائل عینی و نیاز‌های روز کشور در حوزه مدیریت حوزه‌های آبخیز تنظیم شود.

دبیر علمی کنفرانس با تشریح مهم‌ترین سرفصل‌ها افزود: به‌روزرسانی وضعیت منابع طبیعی کشور در تعامل با بخش کشاورزی، معرفی تجارب موفق ملی در حوزه آبخیزداری و آبخوانداری متناسب با اهداف برنامه هفتم پیشرفت، انتقال الگو‌های موفق در حفظ و احیای منابع طبیعی و همچنین معرفی آخرین دستاورد‌ها و دانش فنی قابل تجاری‌سازی، از محور‌های اصلی مورد بحث در این همایش است.

غریب‌رضا همچنین تقویت سیاست‌گذاری و اصلاح نظام حکمرانی در بخش آبخیزداری را از دیگر اهداف کلیدی برشمرد و خاطرنشان کرد: تمرکز بر درس‌آموخته‌ها و تجارب موفق ملی و بین‌المللی این فرصت را فراهم می‌آورد تا نتایج حاصل از اجرای طرح‌های پیشین، مبنایی برای بهبود برنامه‌ریزی‌ها و ارتقای کیفیت اقدامات آینده در زمینه حفاظت پایدار از منابع آب و خاک کشور قرار گیرد.

گفتنی است، هشتمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری روز‌های ۲۱ و ۲۲ مهرماه در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) برگزار خواهد شد.