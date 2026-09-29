به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کارشناس مسوول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: طی ساعات پیش رو وزش باد در مناطق مختلف استان به حد نسبتا شدید می‌رسد که این وضعیت در نواحی مستعد موجب خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

الهام نجفی افزود: آسمان استان طی امروز صاف تا قسمتی ابری پیش بینی شده است که گاهی با وزش باد نسبتا شدید همراه خواهد شد.

وی یادآور شد: از فردا با نفوذ سامانه ضعیفی به منطقه، انتظار افزایش ابر را در اغلب مناطق استان داریم که از روز پنجشنبه منجر به بارش پراکنده باران و وقوع رعد و برق خواهد شد.

نجفی با بیان اینکه تا روز شنبه هفته آینده این شرایط جوی ادامه می‌یابد، اظهار داشت: روز‌های جمعه و شنبه هفته آینده سرعت وزش باد به حد نسبتا شدید و شدید همراه با وقوع گرد و غبار خواهد رسید.

وی با بیان اینکه طی شبانه روز گذشته زنجان با دمای ۱۱ درجه به عنوان دومین مرکز استان خنک کشور بعد از شهرکرد ثبت شد، تصریح کرد: دمای هوا از امروز کاهش می‌یابد و در مجموع روند کلی دما کاهشی است و هوای خنکی در استان مستقر خواهد شد.

نجفی گفت: هشدار هواشناسی به سبب بارش پراکنده باران و وقوع رعد و برق، وزش باد نسبتا شدید و خیزش گرد و خاک اواخر وقت امروز برای روز‌های پنجشنبه تا شنبه هفته آینده صادر خواهد شد.

وی افزود: طی شبانه روز گذشته خیرآباد با ۱۰ درجه کمترین و حلب با ۳۵ درجه بیشترین دمای ثبت شده در استان را داشتند.

نجفی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته دمای هوای زنجان در خنکترین و گرمترین ساعات بین ۱۱ تا ۳۰ درجه در نوسان بود .