مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از شناسایی، کشف و توقیف یک هزار و ۹ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در سطح این کلانشهر از ابتدای اجرای مانور سراسری مهتاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی اظهار کرد: این تعداد دستگاه غیرمجاز از ۱۵۸ مزرعه استخراج رمز ارز با تلاش مجریان طرح، همکاری پلیس فراجا و با اخذ حکم قضایی در کلانشهر اهواز شناسایی و جمع‌آوری شده است.

وی با اشاره به حجم انرژی اتلاف شده در این حوزه افزود: میزان انرژی برق احصا شده در این عملیات‌ها معادل سه میلیون و ۳۶۵ هزار و ۷۱۷ کیلووات ساعت بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز با بیان اینکه اهواز در زمینه کشف مزارع غیرمجاز رمز ارز، رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است تصریح کرد: هر دستگاه ماینر به‌طور متوسط ۳.۵ کیلووات ساعت برق از شبکه توزیع سرقت می‌کند که این اقدام علاوه بر تحمیل بار اضافی، موجب نوسانات شدید ولتاژ، آسیب به تجهیزات شبکه و در نهایت قطعی برق مشترکان می‌شود.

وی همچنین به ابعاد زیست‌محیطی و اقتصادی این پدیده اشاره کرد و گفت: برای تولید ۳.۵ کیلووات برق در نیروگاه، نیاز به مصرف یک لیتر گازوئیل و یا یک مترمکعب گاز طبیعی است که استخراج غیرقانونی رمز ارز، عملا منجر به هدررفت این سرمایه‌های ملی می‌شود.

فراتی خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۷ مانور سراسری در قالب طرح ملی «مهتاب» توسط شرکت توانیر و با مشارکت همزمان ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق در سطح کشور به‌صورت برخط (آنلاین) برگزار شده است که شرکت توزیع برق اهواز نیز در این راستا اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای جدی را در دستور کار دارد.