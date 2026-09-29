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یادواره سرداران و ۵۰۰ شهید شهرستان نیریز در شرق فارس با حضور پرشور مردم و خانوادههای شهدا و ایثارگران در جوار گلزار مطهر شهدای نیریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مردم شهیدپرور نیریز در این آیین معنوی، با حضور در کنار مزار شهدای والامقام، یاد و خاطره سرداران و ۵۰۰ شهید این شهرستان را گرامی داشتند و با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کردند.
حضور پرشور خانوادههای معظم شهدا و اقشار مختلف مردم، جلوهای از دلدادگی مردم نیریز به فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت بود.
در این مراسم، برنامههای متنوع فرهنگی و آیینی از جمله اجرای سرود، مداحی و مرثیهخوانی و روایتگری اجرا شد .