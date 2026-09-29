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فرماندار میبد بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی و خدماترسان شهرستان برای مقابله با سیلاب، آبگرفتگی و حوادث احتمالی ناشی از شرایط جوی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سیدمهدی طباطبایی در نشست مدیریت بحران شهرستان میبد با اشاره به پیشبینیهای هواشناسی، بر ضرورت آمادگی همه دستگاهها، شناسایی نقاط حادثهخیز و اجرای اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از بارشهای شدید و سیلاب تأکید کرد.
در این نشست مقرر شد اداره منابع طبیعی و آبخیزداری با همکاری بخشداریها از مسیرهای سیلابی و نقاط سیلخیز شهرستان بازدید کرده و ضمن بررسی وضعیت موجود، اقدامات و تدابیر پیشگیرانه لازم را اتخاذ و نتیجه را به فرمانداری اعلام کند.
همچنین شهرداری و اداره راهداری و حملونقل جادهای با همکاری اداره منابع طبیعی موظف شدند از سرشاخهها و مسیرهای آبراههای بازدید کرده و گزارش وضعیت موجود و اقدامات انجامشده را به فرمانداری ارائه کنند.
در بخش دیگری از مصوبات، بخشداری ندوشن موظف شد با هماهنگی معدن سیلیس، زمینه تأمین و بهکارگیری دستگاه بولدوزر و همکاری با اداره راهداری را برای اقدامات پیشگیرانه و مدیریت حوادث احتمالی در این بخش فراهم کند.
تکمیل تجهیزات امدادی هلالاحمر شامل تجهیزات شخصی و انفرادی، نورافکن و چراغقوه برای پوشش حوادث برونشهری نیز از دیگر مصوبات این نشست بود.
همچنین مقرر شد بخشداران، شرایط بحران را به دهیاریها ابلاغ و بر آمادگی روستاها برای اقدامات پیشگیرانه تأکید کنند. بازدید از جادههای خاکی و مسیرهای هدایت آبهای سطحی به سمت پل سردار سلیمانی و آمادهسازی تجهیزات مورد نیاز از جمله پمپ و کفکش برای مقابله با آبگرفتگی و حوادث احتمالی نیز در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس این مصوبات، شهرداری میبد نیز موظف شد چاههای جذبی قدیمی را بازبینی و در صورت امکان نسبت به افزایش عمق میله چاهها و لایروبی آنها برای افزایش ظرفیت جذب آبهای سطحی اقدام کند.
همچنین شرکت آب منطقهای موظف شد نقاط مناسب برای حفر چاههای زهکشی را به شهرداری اعلام کند تا پس از دریافت نقاط پیشنهادی، اقدامات لازم صورت گیرد.
در پایان نیز مقرر شد اداره منابع طبیعی، شهرداری، شرکت آب منطقهای و اداره حفاظت محیط زیست با افزایش گشت و نظارت، از تخلیه نخالههای ساختمانی و پسماند در مسیر رودخانهها و آبراههها جلوگیری کنند و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.