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هشتمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با هدف همافزایی علمی و اجرایی برای حل بحرانهای منابع طبیعی در مهرماه برگزار میشود.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، هشتمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری روزهای ۲۱ و ۲۲ مهرماه به میزبانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) برگزار خواهد شد.
عطاالله ابراهیمی، رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، هدف اصلی از برگزاری این رویداد را ایجاد بستری برای پیوند میان ظرفیتهای علمی و نیازهای واقعی اجرایی کشور در حوزه آب و خاک دانست.
ابراهیمی با تشریح چالشهای سالهای اخیر، اظهار کرد: «کشور ما با مسائل متعددی از جمله فرسایش خاک، سیلابهای مخرب، خشکسالی، تخریب سرزمین و کاهش تابآوری منابع طبیعی مواجه است.
مقابله مؤثر با این بحرانها نیازمند آن است که دانش تخصصی پژوهشگران با تجربههای موفق اجرایی مدیران و کارشناسان گره بخورد.»
او تمرکز بر «تجارب موفق و درسآموختههای ملی و بینالمللی» را از رویکردهای کلیدی این دوره از کنفرانس برشمرد و تأکید کرد: «انتظار میرود نتایج تبادل نظرهای این رویداد، فراتر از ارائههای آکادمیک باشد و به بهبود کیفیت برنامهریزیها و ارتقای اقدامات عملیاتی در مدیریت حوزههای آبخیز کشور کمک کند.»
رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در پایان، مدیریت پایدار منابع آب و خاک را منوط به تقویت ارتباط مستمر میان مراکز پژوهشی، دانشگاهها، دستگاههای اجرایی و جوامع محلی دانست و برگزاری این کنفرانس را فرصتی مغتنم برای تحقق این همافزایی و تعامل تخصصی توصیف کرد.