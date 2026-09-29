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شورای مسکن شهرستان اشکذر با بررسی میدانی و صریح موانع اجرای نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت، بر تسریع در تأمین زمین، تکمیل زیرساختها و رفع مشکلات اجرایی طرحهای مسکن تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نشست شورای مسکن شهرستان اشکذر به ریاست محمدحسین غلامزاده فرماندار شهرستان و با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد، مدیران دستگاههای اجرایی و خدماترسان و اعضای شوراهای اسلامی شهرهای اشکذر، مجومرد و خضرآباد استان یزد برگزار شد و مهمترین موانع پیشروی اجرای طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
در این نشست، مسائل و دغدغههای متقاضیان مسکن، روند تأمین زمین و همچنین محدودیتهای دستگاههای خدماترسان بهصورت میدانی و عملیاتی بررسی شد و بر پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه تأکید شد.
در شهر خضرآباد، زمین مورد نیاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافته و مراحل اولیه آمادهسازی اراضی در حال انجام است تا طرح وارد مراحل بعدی اجرا شود.
در مجومرد نیز موضوع تأمین زمین برای متقاضیان جدید بررسی شد و اعلام شد فرآیند تأمین زمین در مراحل نهایی اداری قرار دارد. همچنین مشکلات مربوط به تأمین زیرساختهای آب، برق، گاز و سایر خدمات مورد نیاز طرحهای نهضت ملی مسکن این شهر با حضور دستگاههای متولی بررسی شد.
وضعیت زیرساختهای مورد نیاز طرح جوانی جمعیت در مجومرد شهرستان اشکذر استان یزد نیز از دیگر موضوعات این نشست بود و راهکارهای رفع موانع موجود مورد بررسی قرار گرفت.
در شهر اشکذر نیز مشکلات و محدودیتهای دستگاههای خدماترسان برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن مطرح شد. موضوع دفع آبهای سطحی طرح بهعنوان یکی از مسائل مهم زیرساختی در دستور کار قرار گرفت و آخرین وضعیت و نحوه واگذاری قطعات طرح جوانی جمعیت شهرستان نیز تشریح شد.
حضور اعضای شوراهای اسلامی شهرهای اشکذر، مجومرد و خضرآباد در این نشست، زمینه طرح مستقیم مطالبات مردم و متقاضیان را فراهم کرد. نمایندگان شوراها، مشکلات و دغدغههای شهروندان را مطرح کردند و دستگاههای خدماترسان نیز گزارشی از موانع و محدودیتهای موجود در مسیر اجرای طرحها ارائه دادند.
محمدحسین غلامزاده فرماندار اشکذر، در این نشست با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، خواستار هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی و خدماترسان و پیگیری جدیتر فرآیندهای اداری و اجرایی شد.
وی تأکید کرد مسائل مطرحشده نباید در حد گزارش و برگزاری نشست باقی بماند و دستگاههای مسئول باید با پیگیری مستمر، موانع موجود را برطرف کنند تا متقاضیان در کوتاهترین زمان ممکن به زمین و مسکن دسترسی پیدا کنند.
فرماندار اشکذر همچنین تأمین زمین، تکمیل زیرساختها و رفع موانع اجرایی را سه محور اصلی پیگیری شورای مسکن شهرستان دانست و بر استمرار مطالبهگری و پاسخگویی دستگاههای مسئول تا حصول نتیجه تأکید کرد.
بررسی میدانی طرحها و حضور مستقیم مدیران دستگاههای اجرایی و خدماترسان در کنار اعضای شوراهای اسلامی، از مهمترین محورهای این نشست بود؛ نشستی که هدف آن، عبور از مرحله گزارشدهی و حرکت به سمت تصمیمگیری و اقدام عملی برای تسریع در خانهدار شدن متقاضیان مسکن در شهرستان اشکذر عنوان شد.