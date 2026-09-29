پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی بهبهان از آغاز برداشت خرما در نخلستانهای این شهرستان خبر داد و گفت: با اختصاص بیش از هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی به کشت خرما، پیشبینی میشود امسال بیش از ۱۷ هزار تن خرما برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، لاله نیرومند با اشاره به آغاز رسمی عملیات برداشت خرما در نخلستانهای شهرستان بهبهان اظهار کرد: این روزها، نخلستانهای سرسبز، نماد روشن امید، آبادانی و توسعه در جنوب شرق استان هستند که با به ثمر نشستن ارقام تجاری و صادراتی میتوانند اقتصاد استان را متحول کنند و ارزآوری پایداری را به ارمغان بیاورند.
وی با اشاره به سطح زیر کشت خرما در این شهرستان افزود: نخلستانهای بهبهان طیف گستردهای از ارقام ارزشمند را در خود جای دادهاند و ارقامی نظیر کبکاب، زاهدی، پیارم، مجول، دهدارمرادی، خاصویی، حاج محمدی و برحی هر کدام با ویژگیهای خاص خود، جایگاه ویژهای در بازار دارند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهبهان تصریح کرد: با شروع فصل برداشت، جنب و جوش نخلداران در میان باغها نوید روزهای پربار و پررونق را میدهد و توسعه کشت ارقام تجاری و صادراتی، مسیر تحول اقتصادی منطقه را هموارتر میکند.
خوزستان با تولید سالانه ۱۸ میلیون تُن محصولات کشاورزی، باغی، دامی، شیلات و عسل، معادل ۱۴ درصد کل تولیدات بخش کشاورزی کشور، در جایگاه نخست قرار دارد.