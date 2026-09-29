به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «اکبر اختیاری» درباره آخرین وضعیت دوربین‌های ترافیکی تهران، افزود: در حال حاضر تقریباً تمامی دوربین‌های ما روشن هستند و داده‌ها را به‌صورت برخط ارسال می‌کنند.

وی افزود: برای ستاد استقبال از مهر، اقدام ویژه‌ای انجام دادیم تا دوربین‌ها به‌روزرسانی شوند و در صورت وجود قطعی در برخی نقاط، مشکلات زیرساختی آنها نیز برطرف شود. اکنون بیش از ۹۰ درصد دوربین‌های ما به‌صورت برخط در حال ارسال داده هستند.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهر تهران تصریح کرد: برخط بودن دوربین‌ها این امکان را فراهم کرده است که بازخورد‌های لازم درباره ورود خودرو‌ها به محدوده طرح ترافیک نیز به‌صورت آنی انجام شود. به‌عنوان مثال، اگر فردی بدون رزرو وارد محدوده طرح ترافیک شود، پیامکی برای او ارسال و به وی اطلاع داده می‌شود که تا پایان وقت فرصت دارد نسبت به انجام رزرو اقدام کند.

وی تصریح کرد: همچنین در صورت وقوع تخلفاتی مانند سرعت غیرمجاز یا عبور از چراغ قرمز، اطلاع‌رسانی به رانندگان به‌صورت آنی انجام می‌شود که این موضوع نشان‌دهنده برخط بودن دوربین‌ها و ارسال لحظه‌ای اطلاعات است.