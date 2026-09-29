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دانشآموز خوزستانی بهدلیل مشارکت ماهانه در توسعه صحن حضرت زینب (س) سند افتخار دریافت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد خانچی رییس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خوزستان گفت: حسین جمشیدی دانشآموز آموزشگاه شاهد توحید از استان خوزستان، با پرداخت ماهانه برای مشارکت در توسعه حرم مطهر حسینی (صحن حضرت زینب سلاماللهعلیها) موفق به دریافت سند افتخار به همراه نگین انگشتری و تربت متبرک امام حسین علیهالسلام گردید.
وی با تقدیر از این اقدام ارزشمند دانشآموز خوزستانی، تصریح کرد: مشارکت دانشآموزان در طرحهای توسعه و بازسازی عتبات عالیات، نشاندهنده نهادینه شدن فرهنگ خدمت به ساحت اهل بیت (ع) از سنین پایین است.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خوزستان افزود: این حرکت فرهنگی و معنوی، الگویی شایسته برای سایر دانشآموزان و نسل جوان استان است تا با هر میزان توان، در مسیر خدمت به زائران اهل بیت (ع) گام بردارند.
خانچی همچنین با اشاره به استقبال گسترده مردم خوزستان از طرحهای مشارکتی عتبات عالیات، خاطرنشان کرد: استان خوزستان همواره در خدمترسانی به عتبات مقدسه پیشگام بوده و این مشارکتها نقش مهمی در تسریع روند توسعه حرمهای مطهر ایفا میکند.
در پایان این مراسم، سند افتخار عتبات عالیات به همراه نگین انگشتری و تربت متبرک امام حسین (ع) به حسین جمشیدی، دانشآموز آموزشگاه شاهد توحید خوزستان، اهدا شد.