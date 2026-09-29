۲ هزار و ۹۶۰ لیتر گازوئیل بدون مجوز در بوانات کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ ارجمند فرمانده انتظامی شهرستان بوانات گفت: ماموران پاسگاه انتظامی سیمکان این شهرستان در پی دریافت خبری مبنی بر حمل سوخت بدون مجوز توسط یک دستگاه کامیون، بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

او افزود: ماموران پس از شناسایی خودرو و با هماهنگی مرجع قضایی، آن را توقیف و در بازرسی از خودرو، ۲ هزار و ۹۶۰ لیتر گازوئیل بدون مجوز کشف کردند.

فرمانده انتظامی بوانات با اشاره به اینکه، کارشناسان ارزش سوخت مکشوفه را ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، گفت: راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.