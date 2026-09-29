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دبیرکل سازمان مدیران و متخصصین ایران با تأکید بر لزوم تسهیل حداکثری فرآیندهای تجاری در شرایط جنگ اقتصادی، از ایجاد سازوکار ویژه در منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه بینالمللی امام خمینی برای ترخیص سریع، بیواسطه و کمهزینه مواد اولیه و کالاهای اساسی تولیدکنندگان خبر داد.
دکتر علیرضا بنیهاشمی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به ضرورت اتخاذ تدابیر متناسب با شرایط تحریمی و پشتیبانی عملیاتی از چرخه تولید اظهار کرد: در شرایط کنونی، مدیران اجرایی و بخشهای پشتیبان لجستیک باید با شکستن فرآیندهای منسوخ و دیوانسالارانه اداری، تهدیدهای ناشی از فشار اقتصادی را به فرصتی برای پایداری زنجیره تولید کشور تبدیل کنند.
وی با اشاره به عملکرد منطقه ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) افزود: این مجموعه با اتخاذ رویکردی راهبردی، ظرفیتهای عملیاتی خود را برای پشتیبانی از تولیدکنندگان، بهویژه در استان تهران، تجهیز کرده که میتواند بهعنوان الگویی موفق در سایر مبادی ورودی و مناطق ویژه کشور مورد توجه قرار گیرد.
دبیرکل سازمان مدیران و متخصصین ایران در تشریح جزئیات این تسهیلات گمرکی و لجستیکی تصریح کرد: در حوزه کالاهای اساسی و تأمین مواد اولیه خطوط تولید، واردکنندگان و صنعتگران میتوانند با بهرهگیری از منابع ارزی خود و در کوتاهترین زمان، با حذف روندهای زمانبر بوروکراتیک و با حداقل هزینههای گمرکی، اقلام مورد نیاز را ترخیص و وارد زنجیره تولید کنند.
بنیهاشمی با تأکید بر اینکه این تسهیلات در چارچوب همافزایی و تفاهمنامههای مشترک شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: هدفگذاری اصلی، دسترسی عادلانه همه تولیدکنندگان کشور به این درگاه لجستیکی سریع است تا جریان تأمین خطوط تولید بدون توقف و با کمترین دغدغه تداوم یابد.