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کتابخانه سیار روستایی بخش کهک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم با حضور در روستای خاوه، برنامههای فرهنگی و آموزشی متنوعی برای کودکان و نوجوانان این روستا برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کتابخانه سیار کانون پرورش فکری با حضور در روستای خاوه کهک، ضمن معرفی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و ظرفیتهای فرهنگی و آموزشی آن، فعالیتهای مختلفی با هدف تقویت علاقه کودکان به کتاب و مطالعه و پرورش خلاقیت آنان اجرا کرد.
کتابخوانی و قصهگویی از جمله برنامههای این حضور بود که با استقبال کودکان روستای خاوه همراه شد و فرصتی برای آشنایی بیشتر آنان با دنیای کتاب و ادبیات کودک فراهم کرد.
همچنین بازی و سرگرمی، نوشتن خلاق و فعالیتهای مشارکتی از دیگر برنامههای کتابخانه سیار کانون در این روستا بود که با هدف تقویت مهارتهای فکری، خلاقیت و نشاط کودکان اجرا شد.
در پایان نیز تعدادی از کتابهای کتابخانه سیار کانون برای مطالعه به کودکان و نوجوانان روستا امانت داده شد تا دسترسی آنان به منابع مطالعاتی و کتابهای مناسب استمرار داشته باشد.