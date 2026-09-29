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دبیر چهارمین جایزه جوانی جمعیت از تمامی بخشهای جامعه به ویژه خانوادههای خوش جمعیت دعوت کرد تا با ارائه تجربیات و فعالیتهای خود، نقش خانوادهها و مردم را در این رویداد پررنگتر کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرضیه وحید دستجردی در نشست خبری چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت گفت: رهبر شهید انقلاب در جلسات عمومی بیش از ۶۰ بار بر موضوع جوانی جمعیت تاکید فرموده بودند و در جلسات خصوصی بسیار بیشتر در این باره تاکید داشتند، ایشان همچنین سیاستهای جمعیتی را در سال ۱۳۹۳ ابلاغ فرمودند که خط مشی ما و میراث ماندگار برای ما در حوزه جمعیت است.
وی افزود: مسئله جمعیت باید تبدیل به یک گفتمان عمومی شود، زیرا موضوع فرزندآوری و ازدواج، باید مسئله آحاد ملت باشد.
دبیر ستاد ملی جمعیت گفت: امسال ۷ گروه شامل رسانهها، سازمانهای مردمنهاد، دستگاههای اجرایی، شرکتها و مؤسسات خصوصی، مدیران، نخبگان و خانوادهها را ارزیابی خواهیم کرد، باید نقش خانوادهها و مردم را در این رویداد پررنگتر کنیم.
دستجردی ادامه داد: مسئله ما فقط فرزندآوری کمی نیست، بلکه کیفیت فرزندآوری نیز موردتوجه قرار دارد تا انسانهای شایستهای تحویل جامعه داده شود.
وی با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری پرشورتر چهارمین جایزه ملی جوانی جمعیت در سال جاری گفت: برآورد میشود بیش از هزار و ۵۰۰ نفر در این رویداد حضور داشته باشد.
دبیر چهارمین جایزه جوانی جمعیت گفت: جایزه امسال نیز همانند سال گذشته سکه بهار آزادی خواهد بود که به برگزیدگان این رویداد اهدا خواهد شد.
دستجردی تصریح کرد: علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات تکمیلی و ثبتنام در چهارمین دوره جایزه ملی جوانی جمعیت، به وبسایت رسمی این رویداد به نشانی smj.iripo.ir مراجعه کرده و اطلاعات خود را بارگذاری کنند.