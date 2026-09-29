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استاندار خراسان رضوی در دیدار با کنسول جمهوری اسلامی پاکستان در مشهد، بر استفاده از ظرفیتهای مشترک برای توسعه همکاریهای خراسان رضوی و پاکستان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در این دیدار با قدردانی از همکاریهای پاکستان در سفر هیئت اقتصادی خراسان رضوی به کراچی و لاهور، آن سفر را خاطرهانگیز و مؤثر در تقویت روابط دو طرف خواند و گفت: ایران و پاکستان بهعنوان دو کشور اسلامی باید پیوندهای برادرانه خود را بیش از پیش تقویت کنند.
وی با تأکید بر پیوندهای عمیق فرهنگی، مذهبی و تاریخی میان خراسان رضوی و پاکستان افزود: اقتصاد دو طرف مکمل یکدیگر است و باید با توسعه مبادلات تجاری، سرمایهگذاری و تقویت مسیرهای ترانزیتی، از ظرفیتهای مشترک برای ارتقای روابط اقتصادی بهره گرفت.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در دیدار اخیر از پاکستان به همراه تجار و بازرگانان، بیش از ۴۷ درصد افزایش صادرات داشتیم و امیدوارم روند همکاری میان خراسان رضوی و پاکستان در آینده با قوت بیشتری ادامه یابد.
مظفری تصریح کرد: در تجارت دو کشور باید همه موانع رفع شود و تبادلات کالایی گستردهتری شکل گیرد؛ همچنین با توجه به حضور بیشمار زائران در مشهد الرضا (ع)، باید تمهیدات لازم هم در پاکستان و هم در ایران فراهم شود تا مشتاقان اهل بیت (ع) بهراحتی برای زیارت به مشهد سفر کنند.
وی از خواهرخواندگی لاهور و کراچی با مشهد خبر داد و گفت: در سفرهای اخیر، دو طرف برای پیوندهای فرهنگی، در پی تفاهم خواهرخواندگی میان حیدرآباد پاکستان با نیشابور هستند.
ماجد خان لودهی، کنسول جمهوری اسلامی پاکستان در مشهد نیز در این دیدار، همکاریهای استانداری خراسان رضوی در هماهنگی تبادل هیئتهای پاکستانی را عامل تقویت روابط دو طرف دانست و گفت: ما در پی تقویت همکاری دوجانبه با ایران و بهویژه خراسان رضوی هستیم تا در گسترش ارتباطات در تمام حوزهها فعال باشیم.
وی با اشاره به تجربه همکاری نزدیک با مسئولان خراسان رضوی، این تعاملات را زمینهساز تقویت روابط ایران و پاکستان عنوان کرد و افزود: بهخوبی میدانیم که همواره همکاری مجموعه استانداری موجب تسهیل ارتباطات و تبادل هیئتها شده و این تجربه ارزشمند، پیوند میان خراسان رضوی و پاکستان را مستحکمتر کرده است.
کنسول پاکستان خاطرنشان کرد: در مسیر تجارت، در پی رفع موانع گمرکی و ایجاد بستر مناسب برای تعاملات بیشتر فرهنگی و تجاری هستیم، چرا که مشترکات زیادی در این روابط وجود دارد.