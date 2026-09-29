به دنبال انتشار پیام حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، به مناسبت هفته دفاع مقدس و سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله، بحث‌های گسترده‌ای در فضای مجازی پیرامون جایگاه استراتژیک ایران در جهان شکل گرفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کاربران فضای مجازی در واکنش به پیام رهبری، با اشاره به مفاهیمی چون «برخاستن چو ققنوس»، کلیدواژه‌هایی نظیر «قدرت اول جهان» و «ابرقدرت چهارم» را به صدر گفتگوهای خود بردند. این موج از واکنش‌ها نشان‌دهنده تحلیل کاربران از جایگاه جدید و قدرت اثرگذاری جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی است.

(گزارش حسین همتی فر)