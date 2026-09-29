دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه با ادای احترام به پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت حفظ عزت، هویت و سربلندی ایران تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران با حضور دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در فضای دانشگاه به حرکت درآمد و دانشجویان با ادای احترام به این نماد ملی، بر اهمیت حفظ عزت، هویت و سربلندی ایران تأکید کردند.

محمدرضا ولیلو، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان غربی، در حاشیه این برنامه، پرچم جمهوری اسلامی ایران را نماد هویت، وحدت و عزت ملت ایران دانست و گفت: دانشگاه و دانشجویان در کنار نقش علمی و آموزشی، در تقویت هویت ملی و انتقال ارزش‌های جامعه به نسل‌های آینده نیز نقش مهمی دارند.

وی افزود: حضور دانشجویان در چنین برنامه‌هایی نشان‌دهنده تعلق خاطر نسل جوان به میهن و تأکید آنان بر نقش علم، دانش و جوانان در ساختن آینده ایران است.

در ادامه، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه نیز با به حرکت درآوردن پرچم جمهوری اسلامی ایران، از نگاه خود درباره این نماد ملی و مفهوم اقتدار و سربلندی ایران گفتند.

دانشجویان، پرچم ایران را نشانی از عزت، ایستادگی و هویت ملی عنوان کردند و تأکید داشتند که امید به آینده، احساس تعلق به میهن و مشارکت جوانان در مسیر پیشرفت کشور، از عوامل مهم تقویت همدلی و انسجام جامعه است.