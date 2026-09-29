فرماندار ایذه از برنامه‌ریزی برای حمل رایگان بخش قابل‌توجهی از مصالح مورد نیاز بازسازی روستای ممبین خبر داد و گفت: با توجه به فاصله روستا و هزینه بالای حمل‌ونقل، از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای انتقال مصالح به ممبین استفاده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، گودرز ترکی‌زاده با اشاره به سفر به روستای ممبین اظهار کرد: استاندار خوزستان نسبت به حوزه منگشت و شهرستان ایذه توجه ویژه‌ای دارد و اطمینان می‌دهیم خواسته‌های و مشکلات مطرح‌شده در این سفر با جدیت پیگیری شود.

وی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان موظف هستند گزارش این سفر و اقدامات مورد نیاز در حوزه‌های مختلف را ارائه کنند و استاندار خوزستان نیز به‌صورت ویژه روند اجرای این مصوبات را پیگیری خواهد کرد تا این سفر جنبه عملیاتی پیدا کند.

فرماندار ایذه با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در روز‌های اخیر، ادامه داد: طی دو، سه روز گذشته موضوعات مربوط به ممبین از طریق وزارتخانه‌ها، بنیاد مسکن و سازمان برنامه و بودجه پیگیری شده است تا مجموعه دستگاه‌های اجرایی بتوانند برای رفع مشکلات و افزایش رضایتمندی مردم اقدامات لازم را انجام دهند.

ترکی‌زاده تصریح کرد: برای روستای ممبین علاوه بر احیای قنات، اختصاص تسهیلات بدون سود و کمک‌های بلاعوض برای بازسازی روستا نیز مصوب شده است.

وی گفت: با توجه به پراکندگی و فاصله روستا و هزینه بالای حمل‌ونقل مصالح ساختمانی، از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی استفاده خواهد شد تا بخش قابل‌توجهی از مصالح مورد نیاز برای اجرای طرح‌های بازسازی، بدون دریافت هزینه حمل، به روستا منتقل شود.