به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پانزدهمین همایش ملی نخبگان با هدف گردهمایی جامعه نخبگانی کشور و تأکید بر نقش نخبگان در ساختن آینده ایران، فردا چهارشنبه ۸ مهرماه برگزار خواهد شد.

این رویداد از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در مرکز همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

«آیین میثاق نخبگان؛ با ایران فردا» محور اصلی این دوره از همایش است و جمعی از نخبگان و استعداد‌های برتر کشور در آن حضور خواهند داشت.