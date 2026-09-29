به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با بیان اینکه امنیت غذایی پایدار نیازمند نگاه همزمان به تولید و حفاظت از منابع است، گفت: آب، خاک و محیط زیست سرمایه‌های اساسی بخش کشاورزی هستند و برنامه‌ریزی برای تولید باید با توجه به ظرفیت و پایداری این منابع انجام شود.

گل‌محمدی در نشست مشترک با مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست افزود: رویکرد امروز بخش کشاورزی صرفاً افزایش کمی تولید نیست، بلکه تحقق توسعه پایدار و صیانت از منابع پایه در اولویت قرار دارد.

او با اشاره به تغییر رویکرد پژوهش‌های کشاورزی تصریح کرد: ارزیابی مؤسسات تحقیقاتی دیگر تنها بر مبنای تعداد پروژه‌ها نیست، بلکه اثربخشی پژوهش، تولید دانش فنی کاربردی و تأثیرگذاری بر حل چالش‌های واقعی تولید، محور اصلی فعالیت‌های ماست.

رئیس سازمان تات همچنین با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم برای تغییر رفتار جامعه گفت: مراکز تحقیقاتی به تنهایی قادر به ایجاد تغییرات فرهنگی نیستند؛ از این رو باید از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی و آموزشی، به‌ویژه آموزش جوامع روستایی و زنان روستایی برای مدیریت پسماند و حفاظت از تالاب‌ها و منابع طبیعی بهره گرفت.

گل‌محمدی در پایان خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های سازمان تات و سازمان حفاظت محیط زیست مکمل یکدیگر است و تقویت همکاری‌های مشترک علمی و ترویجی، بسترساز دستیابی به کشاورزی پایدار و حفاظت مؤثرتر از منابع طبیعی کشور خواهد بود.