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کارگروه جلب با هدف تسریع در دستگیری محکومان متواری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جلسه کارگروه جلب دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با حضور معاون اجرای احکام کیفری، معاون امور ضابطین، معاون دادستان در امور انقلاب، معاون قضایی دادگستری ساری، قضات اجرای احکام کیفری، جانشین فرماندهی انتظامی ساری، رئیس پلیس پیشگیری، فرماندهان و مسئولان انتظامی، رؤسای کلانتریها و پاسگاهها و پلیسهای تخصصی برگزار شد.
مجتبی قدیمی، معاون دادستان مرکز استان مازندران در اجرای احکام کیفری، در این جلسه با تأکید بر ضرورت اجرای بهموقع احکام قطعی اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، در حوزه جلب و دستگیری محکومان متواری شاهد افزایش دستگیریها بودهایم و مطابق اعلام دادستانی کل کشور، مازندران در این شاخص در رتبه هفتم کشور قرار گرفته است.
وی افزود: هماهنگی و تعامل مستمر میان دستگاه قضایی و مجموعه انتظامی، نقش مؤثری در تسریع فرآیند جلب و اجرای احکام دارد و باید ظرفیتهای موجود برای شناسایی و دستگیری محکومان و متهمان متواری بهکار گرفته شود.
معاون دادستان مرکز استان مازندران در اجرای احکام کیفری، ثبت محکومان متواری در سامانه «ساما» و اولویت قرار دادن جلبهای صادره کیفری را مورد تأکید قرار داد و گفت: اجرای مؤثر جلبهای کیفری میتواند در کاهش وقوع جرم و حفظ نظم و امنیت جامعه مؤثر باشد.
قدیمی همچنین بر بررسی سوابق اشخاص در مبادی ورودی مراجع انتظامی تأکید کرد و افزود: عملکرد واحدهای انتظامی در حوزه جلب باید بهصورت مستمر رصد و موانع موجود در این مسیر برطرف شود تا دستورات قضایی و احکام صادره در چارچوب قانون و بدون وقفه اجرا شود.
گفتنی است در این جلسه، هریک از اعضای حاضر به ارائه دیدگاهها و نقطهنظرات کارشناسانه پیرامون موضوع جلب پرداختند و راهکارهای پیشنهادی برای تسریع و ارتقای فرآیند شناسایی و دستگیری افراد تحت تعقیب مورد بررسی و اولویتبندی قرار گرفت.