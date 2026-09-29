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گردهمایی هئیت امنای محلات شهر تهران

گردهمایی هئیت امنای محلات شهر تهران امروز سه‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران در فرهنگسرای بهمن برگزار شد.
عکاس :زهرا سادات راد
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ - ۲۱:۵۸
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برچسب ها: شهردار ، هیئت امنا
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