استاندار قم با گرامیداشت یاد و خاطره سنگرسازان بی‌سنگر، تأمین کالا‌های اساسی و امنیت غذایی کشور را ادامه همان روحیه جهادی دوران دفاع مقدس دانست و گفت: جهادگران امروز با همان فرهنگ ایثار، مسئولیت‌پذیری و خدمت، در خط مقدم تأمین نیاز‌های اساسی مردم حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام‌جو، استاندار قم در آیین تجلیل از سنگرسازان بی‌سنگر سازمان جهاد کشاورزی استان قم که همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار شد، با اشاره به نقش جهادگران در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: جهادگران با حضور در عرصه‌های راه‌سازی، پل‌سازی و پشتیبانی مهندسی، زمینه پیشروی رزمندگان و اجرای موفقیت‌آمیز عملیات‌ها را فراهم می‌کردند.

وی افزود: بسیاری از جهادگران در جریان همین فعالیت‌ها و در حالی که با لودر و بلدوزر در مناطق عملیاتی مشغول خدمت بودند، به شهادت رسیدند و نام و یاد آنان به عنوان سنگرسازان بی‌سنگر در تاریخ دفاع مقدس ماندگار شد.

استاندار قم با تأکید بر اینکه فرهنگ جهاد و ایثار از مهم‌ترین میراث‌های دفاع مقدس است، گفت: فرهنگ جهاد، ایثار و مسئولیت‌پذیری از ارزش‌های ماندگار آن دوران است که نقش مهمی در استقامت و موفقیت ملت ایران داشته و امروز نیز باید در عرصه‌های مختلف خدمت به مردم استمرار یابد.

بهنام‌جو ادامه داد: جهادگران امروز نیز با حفظ همان روحیه جهادی، در عرصه تولید، تأمین کالا‌های اساسی و امنیت غذایی کشور فعالیت می‌کنند و تلاش آنان بخش مهمی از خدمت‌رسانی به مردم و حفظ ثبات و آرامش جامعه است.

وی با اشاره به نقش جهادگران در جنگ اخیر نیز اظهار کرد: جهادگران در این شرایط با حضور در عرصه‌های مختلف پشتیبانی، مهندسی و لجستیکی، در تأمین نیاز‌های اساسی و حفظ امنیت غذایی کشور نقش‌آفرینی کردند.

استاندار قم تأکید کرد: روحیه جهادی و فرهنگ ایثار و خدمت‌رسانی که از سنگرسازان بی‌سنگر به یادگار مانده است، امروز نیز در عرصه‌های مختلف خدمت به مردم ادامه دارد و انتقال این فرهنگ ارزشمند به نسل‌های آینده یک ضرورت است.